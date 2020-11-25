В Сочи продлили предупреждение о налипании мокрого снега и гололедице

Напомним, накануне синоптики спрогнозировали , что 25 ноября в Красной Поляне ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья и гололедица. Позже метеорологи предупредили, что в горах Сочи возможно резкое ухудшение погоды до 18:00 26 ноября.

Службы Краснополянского поселкового округа подготовили к расчистке дорог, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. При возникновении происшествий следует звонить по номеру 112 .

Местные синоптики относят гололедицу к опасным зимним явлениям. На сайте спеццентра по мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей объяснили, чем гололедица отличается от гололеда:

Гололедица — это слой бугристого льда или обледеневшего снега, который образуется на поверхности земли после замерзания талой воды, когда после оттепели температура понижается до отрицательных отметок.



Гололёд образуется, когда жидкие осадки из теплой воздушной массы попадают на поверхность земли, где температура составляет 0…-5 °С. Прежде чем замерзнуть, капли растекаются по поверхности и сливаются в плотную ледяную пленку.



В отличие от гололёда, гололедица покрывает только землю — дороги и тротуары. Она может сохраняться много дней подряд.

В сравнении с горным кластером, на побережье Сочи ожидается более теплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, а температура воздуха днем составит 8-13 °С.