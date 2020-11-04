«ЕвроХим» раздал маски на улицах Белореченска
В ноябре специалисты ООО «ЕвроХим-БМУ» продолжили работу по раздаче СИЗ на улице Белореченска
В пресс-службе компании отметили 3 ноября, что одно из главных требований в предотвращении распространения вируса — это использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). В связи с этим градообразующее предприятие «ЕвроХим-БМУ» с начала пандемии организовало волонтерскую работу по раздаче СИЗ и антисептиков.
Сейчас сотрудники продолжают раздавать одноразовые медицинские маски на улицах Белореченска. Также они проводят рекомендательную беседу о необходимости использовать их во время пандемии.
Как писали Юга.ру, в мае тысячу защитных костюмов от компании получили и медики центральной районной больницы. Тогда же работники ООО «Юг — Сервис» собрали более 1,9 тыс. продуктовых наборов общим весом более 13 тонн, после чего молодые специалисты «ЕвроХима» передали их 300 многодетным семьям и пенсионерам.
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