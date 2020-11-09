Сотрудники «ЕвроХима» подарили партию средств индивидуальной защиты врачам Белореченска

Для защиты от коронавируса молодые специалисты компании подарили Центральной районной больнице Белореченского района 1 тыс. защитных костюмов, а также бахилы, перчатки и респираторы.



«Мы благодарим медиков ЦРБ Белореченского района за их самоотверженный труд. Средства индивидуальной защиты мы передаем ЦРБ, чтобы работа медиков была наиболее безопасна», — пояснила ведущий специалист учебного центра управления по работе с персоналом ООО «ЕвроХим-БМУ» Виктория Токарева.