Вечером 24 ноября ФК «Краснодар» дома проведет матч Лиги чемпионов

Сегодня, 24 ноября, на арене «Краснодара» пройдет ответный матч, он начнется в 20:55. Посмотреть игру можно будет на телеканале «Матч ТВ», а также в прямой трансляции на сайте . В кассах стадиона «Краснодар» порталу Юга.ру сообщили, что все билеты раскуплены.

— Футбольный клуб «Краснодар», как и остальные наши представители в еврокубках, чувствует себя за пределами российского чемпионата не очень хорошо: в трех матчах одна ничья с «Ренном», который, как и «быки», является новичком Лиги чемпионов — максимум, что смог выжать Мусаев из своей команды на данном этапе.

То есть пока борьба «Краснодара» — это борьба за третье место в группе и весну в Лиге Европы. Главным матчем, очевидно, станет следующая игра с французами, которая и определит будущее краснодарцев. Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов Мусаева и Ко. Иногда «Краснодар» превращается в команду-настроение и может выдать отличную игру на определенном отрезке. Если этот отрезок выпадет на вечер 24 ноября, то «Севилья» может улететь из кубанской столицы ни с чем. Тем более, что такое с ними уже случалось. И уверенные 2:0 к 20‑й минуте испанского матча тоже являются ярким напоминанием. Однако, если брать в расчет недавнюю игру с «Тамбовом», одним из аутсайдеров РПЛ (победа 2:1 с отмененным голом в ворота «Краснодара»), то верится в это с трудом. Тем более придется играть без Сафонова. В среднем букмекеры ставят на победу быков коэффициент более 5,0. На победу испанцев — примерно 1,6.

Ко всему прочему, горожанам стоит иметь в виду традиционные пробки, которые связаны с футбольными матчами «Краснодара», по улице Северной и примыкающим — Школьной, Восточно-Кругликовской и Тихорецкой. Несмотря на то что посадка зрителей составляет далеко не полный стадион, желающих попасть на матч Лиги чемпионов будет немало. А если учесть, что матч начинается в 21:00, то «футбольные» пробки могут соединиться с традиционными вечерними заторами в час пик.