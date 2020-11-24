На Кубани скончались семь пациентов ковид-госпиталей

В Краснодарском крае к 24 ноября умерли, по официальным данным, 559 зараженных коронавирусом

За последние сутки на Кубани подтвердили 163 случая заражения коронавирусом. Всего в крае регистрировали 21 тыс. 62 человека с COVID-19. Скончались 559 человек, о смерти 7 из них стало известно за последние сутки.

70-летнюю женщину госпитализировали в Специализированную клиническую инфекционную больницу в Краснодаре и подключили к ИВЛ. У нее был подтвержденный тест на ковид, хроническая сердечная недостаточность, болезнь почек и сахарный диабет. Спасти больную не удалось.

48-летний житель Славянска-на-Кубани находился в Краевой клинической больнице № 1. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. У пациента также была гипертония.