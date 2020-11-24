На Кубани скончались семь пациентов ковид-госпиталей
В Краснодарском крае к 24 ноября умерли, по официальным данным, 559 зараженных коронавирусом
За последние сутки на Кубани подтвердили 163 случая заражения коронавирусом. Всего в крае регистрировали 21 тыс. 62 человека с COVID-19. Скончались 559 человек, о смерти 7 из них стало известно за последние сутки.
70-летнюю женщину госпитализировали в Специализированную клиническую инфекционную больницу в Краснодаре и подключили к ИВЛ. У нее был подтвержденный тест на ковид, хроническая сердечная недостаточность, болезнь почек и сахарный диабет. Спасти больную не удалось.
48-летний житель Славянска-на-Кубани находился в Краевой клинической больнице № 1. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. У пациента также была гипертония.
Третий летальный случай произошел в инфекционной больнице № 3 в Новороссийске. Местного жителя с коронавирусом подключили к ИВЛ. У него были сопутствующие заболевания: гипертония и хроническая сердечная недостаточность.
75-летнего жителя Туапсинского района госпитализировали в инфекционную больницу № 2 в Сочи. У него была двусторонняя полисегментарная пневмония. Из-за ухудшающегося самочувствия пациента подключили к ИВЛ. Мужчина страдал также гипертонией и раком предстательной железы.
В Крымской ЦРБ скончалась 77-летняя женщина из Геленджика с двусторонней полисегментарной пневмонией. Больная находилась на ИВЛ. Сопутствующие диагнозы: ишемическая болезнь сердца, гипертония и хроническая сердечная недостаточность.
В Лабинской ЦРБ находилась 68-летняя жительница Курганинского района, страдающая B-клеточной лимфомой. Спасти ее также не удалось.
Седьмой пациент умер в Афипском отделении Северской ЦРБ. У него тоже был подтвержденный ковид, а также ишемическая болезнь сердца, гипертония и хроническая сердечная недостаточность.
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