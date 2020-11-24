На Кубани зарегистрировали 163 новых случая COVID-19, из них 66 — в Краснодаре
Власти Краснодарского края 24 ноября сообщили о 163 новых случаях коронавируса в регионе и 7 смертях пациентов ковид-госпиталей
Согласно федеральной статистике, в России за сутки коронавирус диагностировали у 24 тыс. 326 человек. Из них 21,5% болели бессимтомно, написал RT. Всего за время пандемии ковид подтвердился у 2 млн 138 тыс. 828 жителей России.
За весь период скончались 37 тыс. 31 инфицированный, в том числе 491 — за прошлые сутки. Это максимальный показатель за все время наблюдений. При этом 1 млн 634 тыс. 671 человек выздоровели (+23 тыс. 226 за сутки).
Больше всего новых заболевших выявили в Москве — 5 тыс. 838, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 179, в Московской области — 970.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация за прошлые сутки следующая: Ростовская область — 309, Ставропольский край — 226, Крым — 184, Краснодарский край — 163, Дагестан — 104, Кабардино-Балкария — 88, Карачаево-Черкесия — 86, Чечня — 86, Адыгея — 81, Ингушетия — 78, Северная Осетия — 75, Севастополь — 55.
Как уточнили в оперативном штабе Краснодарского края, в числе 163 новых заболевших 89 женщин и 74 мужчины, в том числе 23 ребенка. Возраст пациентов — от 1 года до 90 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитам:
- в Краснодаре — 66;
- в Новороссийске, Лабинском и Павловском районах — по 11;
- в Сочи — 9;
- в Анапе, Туапсинском и Белореченском районе — по 6;
- в Курганинском и Красноармейском районах — по 5;
- в Ейске, Крымском и Мостовском районах — по 4;
- в Кореновском, Апшеронском и Славянском районах — по 3;
- в Выселковском районе — 2;
- в Геленджике, Абинском, Динском и Отрадненском районах — 1.
В региональном минзддраве уточнили, что к 24 ноября COVID-19 официально подтвердился у 21 тыс. 62 кубанцев, в том числе у 1 тыс. 773 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 371,1 случаев на 100 тыс. населения края.
За все время выздоровели 14 тыс. 224 пациента. Еще 559 человек врачам спасти не удалось (+7 летальных исходов за сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 41 пациент, еще 4 — на ЭКМО.
В медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 90 тыс. 192 человека, из них 7 тыс. 94 ребенка. С неподтвержденным диагонозом в полдиклиниках наблюдаются 6 тыс. 640 кубанцев, включая 1 тыс. 428 детей.
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