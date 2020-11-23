На домашнее обучение из-за COVID-19 перевели 3 тыс. кубанских школьников
Оперштаб Краснодарского края 23 ноября сообщил, что в регионе из-за коронавируса на домашнее обучение перевели около 3 тыс. школьников
Напомним, за последние сутки в регионе COVID-19 официально подтвердился у 173 человек, в том числе у двухнедельного младенца. Всего к 23 ноября, согласно краевой и федеральной статистике, коронавирусом заболели 20 тыс. 899 кубанцев, включая 1 тыс. 750 детей.
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Оперативный штаб Кубани со ссылкой на министерство образования региона 23 ноября сообщил, что из-за COVID-19 на карантин по-прежнему закрыты школа № 9 в Успенском районе и № 10 в Усть-Лабинском районе.
При этом на домашнее обучение в 16 муниципалитетах перевели около 3 тыс. школьников из 78 классов (0,3% от всех классов в крае).
Кроме того, на карантине находится детсад в Сочи с общим числом воспитанников в 300 детей.
Также приостановлена работа 26 групп в 11 детских садах и 1 дошкольном модуле — в Краснодаре, Абинском, Белоглинском, Гулькевичском, Кущевском, Северском и Усть-Лабинском районах, общее число обучающихся в дошкольных учреждениях — 648.
С прошлой недели на дистанционку перевели 309 студентов из 6 колледжей и техникумов Кубани:
- Краснодарский технический колледж;
- Краснодарский политехнический техникум;
- Лабинский аграрный техникум;
- Армавирский техникум технологии и сервиса;
- Краснодарский колледж электронного приборостроения;
- Новороссийский колледж строительства и экономики.
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Кроме того, в 47 высших учебных заведениях Кубани студенты обучаются по смешанной форме, а на дистанционном обучении находятся около 20 тыс. человек.
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