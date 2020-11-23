На домашнее обучение из-за COVID-19 перевели 3 тыс. кубанских школьников

Оперштаб Краснодарского края 23 ноября сообщил, что в регионе из-за коронавируса на домашнее обучение перевели около 3 тыс. школьников

Напомним, за последние сутки в регионе COVID-19 официально подтвердился у 173 человек, в том числе у двухнедельного младенца. Всего к 23 ноября, согласно краевой и федеральной статистике, коронавирусом заболели 20 тыс. 899 кубанцев, включая 1 тыс. 750 детей.

Оперативный штаб Кубани со ссылкой на министерство образования региона 23 ноября сообщил, что из-за COVID-19 на карантин по-прежнему закрыты школа № 9 в Успенском районе и № 10 в Усть-Лабинском районе.

При этом на домашнее обучение в 16 муниципалитетах перевели около 3 тыс. школьников из 78 классов (0,3% от всех классов в крае).