В Адыгее для тяжелобольных с COVID-19 стали использовать санавиацию
В Адыгее 20 ноября состоялся второй вылет вертолета санитарной авиации, и впервые он использовался для доставки больного с коронавирусом
Об этом 23 ноября порталу Юга.ру сообщили в минздраве Адыгеи. Пациент, который проходил лечение в Энемском госпитале для больных COVID-19, находился в тяжелом состоянии. Было принято решение транспортировать его на санитарном вертолете в госпиталь на базе Майкопской горбольницы, где есть возможность оказать более квалифицированную помощь.
Напомним, вертолет оснащен оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи и готов к вылетам круглосуточно, если позволяют погодные условия.
«Транспортировка заняла около получаса. Пациент перенес перелет хорошо. Благодаря сокращению времени в пути до медицинского учреждения, пациенту своевременно смогли оказать высококвалифицированную медпомощь», — рассказали в минздраве Адыгеи.
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По данным регионального оперативного штаба, к 23 ноября в республике число заболевших COVID-19 составило 7 тыс. 533 человека, из них за последние сутки заболел 81 человек. За все время пандемии выздоровело 6 тыс. 110 человек (+43 за сутки), скончалось 62 человека (+1 за сутки).
В оперштабе уточнили, что накануне в инфекционном госпитале скончался один пациент — мужчина из Теучежского района. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти стал COVID-19.
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