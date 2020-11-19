В Адыгее вновь стали оказывать высокотехнологичную медпомощь, приостановленную из-за ковида

Адыгея

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В Адыгее в ноябре вновь стали оказывать плановую медицинскую помощь, предоставление которой ограничивали из-за пандемия

В настоящее время в республике возобновили оказание высокотехнологичной медпомощи, сообщили порталу Юга.ру 19 ноября в пресс-службе минздрава Адыгеи. Направление на получение такой помощи уже получили 943 человека.

К 19 ноября высокотехнологичную медпомощь получили 800 жителей республики, на лечении находятся 85 человек, еще 98 пациентов ожидают направление.

«Пациентов направляют в крупные медцентры Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодар, а также Майкопа. В Адыгее для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи в рамках нацпроекта постоянно обновляется медоборудование. Так, в этом году предусмотрена закупка 76 единиц нового оборудования для онкодиспансера, республиканский и майкопской городской больниц», — отметили в пресс-службе минздрава Адыгеи.

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Благодаря новому оборудованию в республике начали проводить сложные операции. Как писали Юга.ру, врачи регионального сосудистого центра столкнулись с редким случаем заболевания и оперативно провели операцию 73-летней пациентке, у которой произошла закупорка сосуда.

Также в ноябре хирурги Руслан Шуков и Тимур Киясов провели еще одну уникальную операцию. Они успешно сделали 59-летней пациентке стентирование сонной артерии. До операции у нее выявили значимое сужение обеих внутренних сонных артерий (80% с обеих сторон) и окклюзия левой подключичной артерии. Сейчас женщину уже выписали из больницы.

Здравоохранение Майкоп Медицина

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