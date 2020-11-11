Первого пациента из Адыгеи доставили санавиацией на лечение в Астрахань
В Адыгее началось поэтапное развитие санавиации. Первый рейс санитарный вертолет совершил 11 ноября из Майкопа в Астрахань
Пациента Адыгейской республиканской больницы, у которого ранее было диагностировано нарушение ритма сердца, доставили на лечение в федеральный кардиологический центр.
Как рассказали порталу Юга.ру в республиканской больнице, 70-летний майкопчанин уже перенес несколько операций на сердце. Накануне он поступил с тяжелой сердечной патологией и нуждался в экстренной высокотехнологичной медпомощи.
В Майкопе врачи оказали мужчине всю возможную медпомощь и подготовили его к перелету. Кроме того, медики Адыгейской республиканской скорой медпомощи оперативно оснастили вертолет необходимым оборудованием, поддерживающим состояние больного, и на карете скорой помощи доставили на взлетную площадку к вертолету. В полете пациента сопровождали врачи, которые передали мужчину на лечение в кардиоцентр, рассказал порталу Юга.ру замминистра здравоохранения региона Максим Коробко.
Специалисты отметили важность развития службы санитарной авиации в Адыгее, благодаря которой увеличиваются шансы на спасение жизни пациентов, появляется возможность оказания экстренной помощи в «золотой час», чтобы предотвратить необратимые последствия заболеваний. К примеру, время в полете в Астрахань занимает около 3,5 часов вместо 12 часов доставки пациента на реанимобиле.
В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что организовать в Адыгее работу санавиации удалось в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи». В настоящий момент на территории региона работает один вертолет, который оснащен всем необходимым для оказания догоспитальной медицинской помощи. Он готов к вылетам круглосуточно, если позволяют погодные условия.
На финансирование мероприятий по санавиации выделяется около 20 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранения». Эта работа будет продолжена и 2021 году.
Благодаря воздушной скорой помощи медики планируют направлять на лечение в федеральные центры пострадавших в ДТП, пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, почечной недостаточностью и другими серьезными заболеваниями, которые требуют немедленной специализированной помощи.
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