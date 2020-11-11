Первого пациента из Адыгеи доставили санавиацией на лечение в Астрахань

В Адыгее началось поэтапное развитие санавиации. Первый рейс санитарный вертолет совершил 11 ноября из Майкопа в Астрахань

Пациента Адыгейской республиканской больницы, у которого ранее было диагностировано нарушение ритма сердца, доставили на лечение в федеральный кардиологический центр. Как рассказали порталу Юга.ру в республиканской больнице, 70-летний майкопчанин уже перенес несколько операций на сердце. Накануне он поступил с тяжелой сердечной патологией и нуждался в экстренной высокотехнологичной медпомощи. В Майкопе врачи оказали мужчине всю возможную медпомощь и подготовили его к перелету. Кроме того, медики Адыгейской республиканской скорой медпомощи оперативно оснастили вертолет необходимым оборудованием, поддерживающим состояние больного, и на карете скорой помощи доставили на взлетную площадку к вертолету. В полете пациента сопровождали врачи, которые передали мужчину на лечение в кардиоцентр, рассказал порталу Юга.ру замминистра здравоохранения региона Максим Коробко.

Специалисты отметили важность развития службы санитарной авиации в Адыгее, благодаря которой увеличиваются шансы на спасение жизни пациентов, появляется возможность оказания экстренной помощи в «золотой час», чтобы предотвратить необратимые последствия заболеваний. К примеру, время в полете в Астрахань занимает около 3,5 часов вместо 12 часов доставки пациента на реанимобиле.