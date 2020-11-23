Новым министром экономики Кубани стал 33-летний Алексей Юртаев из Москвы
23 ноября стало известно о новом назначении в администрации Краснодарского края
С 2016 года эту должность занимал Александр Руппель, который в сентябре 2020 года после ряда кадровых перестановок в руководстве региона стал вице-губернатором края по вопросам потребсферы, курортов, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
23 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении нового министра экономики. Им стал 33-летний Алексей Юртаев, сообщила пресс-служба администрации.
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Биография Алексея Юртаева
Юртаев родился 31 октября 1987 года в Орске Оренбургской области. Окончил Высшую школу экономики, Евразийский университет. Работал в отделе инновационного развития Министерства экономического развития РФ, затем — в Институте (фонде) социально-экономических и политических исследований. Занимал должности в фонде стратегических коммуникаций и аналитическом центре и корпорации развития Енисейской Сибири.
В 2020 году вошел в рабочую группу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по поддержке малого и среднего бизнеса во время коронавируса. Координировал деятельность 25 отраслевых подгрупп.
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