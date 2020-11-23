Новым министром экономики Кубани стал 33-летний Алексей Юртаев из Москвы

С 2016 года эту должность занимал Александр Руппель, который в сентябре 2020 года после ряда кадровых перестановок в руководстве региона стал вице-губернатором края по вопросам потребсферы, курортов, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

23 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении нового министра экономики. Им стал 33-летний Алексей Юртаев, сообщила пресс-служба администрации.