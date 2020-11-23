В начале недели на Кубани будет облачно и до 12 °C

Краснодарский край

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В последнюю неделю ноября в Краснодарском крае будет дождь и снег

Утром 23 ноября возможно налипание мокрого снега, гололед и туман. Днем в понедельник будет без существенных осадков. Синоптики кубанского гидрометцентра прогнозируют 5-10 °C, ветер 3-8 м/с. На Черноморском побережье ожидается облачность.

Ночью 24 ноября прогнозируют -2...3 °C, днем 4...9 °C. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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В ночь на среду, 25 ноября, столбики термометров покажут -4...1 °C, в некоторых районах до -7 °C. Днем ожидается 2-7 °C. Ветер 4-9 м/с, временами усиление до 13 м/с.

На Черноморском побережье во вторник и среду погода будет несколько отличаться. Ночью прогнозируют 2-7 °C, днем во вторник — 7-12 °C, в среду — 4-9 °C. Будет облачно с прояснениями, дождливо.

Напомним, накануне в воскресенье в Краснодаре пошел первый снег.

Погода

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