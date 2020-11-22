МЧС предупредило о смерчах и сильном ветре в Сочи

Краснодарский край

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МЧС Кубани выпустило экстренное предупреждение на 22-23 ноября по формированию смерчей над Черным морем в Сочи

По прогнозам синоптиков, 22 и 23 ноября от Магри до села Веселого есть опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендовали не выходить из зданий при усилении ветра и не оставлять детей без присмотра.

В случае, если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, стоять под рекламными щитами, деревьями, недостроенными зданиями, под линией электропередач, а также подходить к оборвавшимся электропроводам.

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Водителям, которых непогода застигла за пределами населенных пунктов, следует выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или овраге и плотно прижаться к земле. В городе надо покинуть автомобиль или общественный транспорт и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Как писали Юга.ру, в Сочи и Абхазии 19 ноября образовались смерчи над Черным морем, очевидцы засняли природное явление на видео.

МЧС Погода Сочи Стихийные бедствия Черное море

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