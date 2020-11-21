На Кубани скончались еще шесть человек с коронавирусом

К 21 ноября официально известно о смерти 539 человек с коронавирусом в Краснодарском крае

За последние сутки в регионе зарегистрировали еще 174 случая инфицирования ковидом. Выздоровели 230 человек, шесть пациентов не смогли спасти. Краевой оперштаб рассказал подробнее об этих летальных случаях 21 ноября.

В Краснодарской краевой больнице № 1 находился 71-летний житель Анапы. У него диагностировали ковид и двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациента подключили к ИВЛ. У мужчины была гипертония и хроническая болезнь почек.

В этой же больнице скончался 79-летний житель Краснодара. У него был коронавирус и двусторонняя полисегментарная пневмония, а также гипертония и хроническая сердечная недостаточность.