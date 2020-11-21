На Кубани скончались еще шесть человек с коронавирусом

Краснодарский край

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К 21 ноября официально известно о смерти 539 человек с коронавирусом в Краснодарском крае

За последние сутки в регионе зарегистрировали еще 174 случая инфицирования ковидом. Выздоровели 230 человек, шесть пациентов не смогли спасти. Краевой оперштаб рассказал подробнее об этих летальных случаях 21 ноября.

В Краснодарской краевой больнице № 1 находился 71-летний житель Анапы. У него диагностировали ковид и двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациента подключили к ИВЛ. У мужчины была гипертония и хроническая болезнь почек.

В этой же больнице скончался 79-летний житель Краснодара. У него был коронавирус и двусторонняя полисегментарная пневмония, а также гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

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С острыми симптомами в Тихорецкую ЦРБ доставили 49-летнего мужчину. Анализ показал наличие COVID-19. У пациента были сопутствующие диагнозы: гипертония и хронический холецистит.

В Красноармейскую ЦРБ в тяжелом состоянии госпитализировали 50-летнего жителя Брюховецкого района. Его диагноз: коронавирус в тяжелой форме, внебольничная двусторонняя пневмония, тяжелое лечение.

В специализированной краевой инфекционной больнице Краснодара скончался 61-летний житель Новокубанского района. Тест подтвердил наличие COVID-19, мужчину подключили к ИВЛ. Также пациент страдал ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

В ЦРБ Темрюкского района лежала 82-летняя местная жительница. Томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. У пациентки была тяжелая форма коронавируса, атеросклероз, гипертония.

Отметим, что 20 ноября в ККБ № 1 скончался 77-летний клирик клирик собора Александра Невского в Краснодаре, имевший коронавирус. Его смерть не попала в сводку.

Анапа Коронавирус Красноармейский район Краснодар Медицина Темрюкский район Тихорецкий район

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