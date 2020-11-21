На Кубани подтвердили еще 174 случая заражения COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 21 ноября зарегистрировали 20 тыс. 550 человек с ковидом

Всего с начала пандемии выявили 2 млн 64 тыс. 748 человек с коронавирусом (+24 тыс. 822 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровели 1 млн 577 тыс. 435 человек (+26 тыс. 21). Скончались, по официальным данным, 35 тыс. 788 больных (+467).

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В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 174 новых случая. Среди заразившихся десять детей. За все время пандемии в крае зафиксировали 20 тыс. 550 человек с COVID-19. Выздоровели 13 тыс. 565 кубанцев (+230), 539 пациентов не удалось спасти (+6).

Краевой оперштаб опубликовал 21 ноября районы, в которых подтвердились новые случаи:

  • 51 — в Краснодаре;
  • 17 — в Анапе;
  • по 16 — в Сочи и Динском районе;
  • по 12 — в Белореченском и Кущевском районах;
  • по 7 — в Темрюкском и Павловском районах;
  • 6 — в Апшеронском районе;
  • 5 — в Туапсинском районе.
  • по 3 — в Новороссийске, Кореновском, Абинском, Тихорецком районах;
  • по 2 — в Горячем Ключе, Крыловском, Северском, Крымском, Тимашевском районах;
  • по 1 — в Кавказском, Ленинградском, Усть-Лабинском районах.

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Анапа Коронавирус Краснодар Сочи

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