Электробусы, планетарий и парковки. Разработчики генплана Анапы назвали самые популярные предложения от горожан по благоустройству города

Краснодарский край

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К 20 ноября около 3 тыс. жителей Анапы приняли участие в обсуждении генплана курорта

Напомним, в сентябре специалисты НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга приступили к первому этапу проекта генплана Анапы — сбору исходных данных и их предварительному анализу.

Для обсуждения нового генплана мэрия Анапы запустила специальный сайт генплан-анапа.рф. Там горожане могут посмотреть информацию о предстоящих этапах проектирования, актуальные новости и данные о разработчиках.

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В разделе «Материалы генплана» можно ознакомиться с графическими материалами. А через форму обратной связи в разделе «Контакты» высказать свои пожелания по развитию города.

Как рассказали 20 ноября в пресс-службе мэрии города-курорта, анапчане активнее представителей других городов Кубани участвуют в обсуждении генплана муниципалитета. Так, за два месяца работы сайта в опросе приняли участие 2 тыс. 700 жителей Анапы. В Геленджике, например, поучаствовали 895 горожан, а в Краснодаре — 894.

На вопрос, каких объектов культурно-бытового обслуживания не хватает рядом с домом, самыми популярными ответами стали — парк, поликлиника, школа, бассейн, детский сад и спортплощадка.

Участники опроса также предложили построить в Анапе планетарий, театр, парк развлечений, музей и зоопарк, создать инфраструктуру для проведения выставок, развивать кайтсерфинг и виндсерфинг, облагородить Высокий берег в сторону Лысой горы и заменить общественный транспорт на электробусы.

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Кроме того, горожане обратили внимание разработчиков генплана на перегруженность улично-дорожной сети, социальной и инженерной инфраструктуры, проблемы организации велосипедного движения и нехватку парковок.

Все предложения, которые поступят от жителей города в ходе общественных обсуждений, будут детально проанализированы проектировщиками.

Анапа Архитектура Благоустройство

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