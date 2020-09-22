Мэрия Анапы запустила сайт для обсуждения нового генплана
Специалисты НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга приступили к первому этапу проекта генплана города-курорта Анапы
Первый этап подразумевает сбор исходных данных и их предварительный анализ. Для этой цели создан специальный сайт генплан-анапа.рф, его создатели убеждены, что он позволит каждому горожанину внести свой вклад в будущее Анапы, принять непосредственное участие в улучшении среды и качества жизни.
«Призываю не оставаться в стороне и подключиться к разработке ключевого для Анапы документа. Создать качественную и комфортную городскую среду можно только вместе, единой сплоченной командой», — сказал и.о. мэра курорта Василий Швец.
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Сайт содержит информацию о предстоящих этапах проектирования, актуальные новости и данные о разработчиках. В разделе сайта «Материалы генплана» можно ознакомиться с графическими материалами.
Разработчики приглашают всех пройти опрос на главной странице сайта или высказать свои пожелания по развитию города, заполнив форму обратной связи в разделе «Контакты».
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