В департаменте информационной политики Краснодара назначили нового руководителя
19 ноября депутаты городской думы Краснодара приняли решение о новом назначении в администрации города
Новым руководителем департамента информационной политики назначили Анну Косареву, сообщили 19 ноября в пресс-службе мэрии.
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Ранее ее место занимал Антон Смертин, который перешел на пост в июне 2020 года с должности редактора «РБК на юге России и Северном Кавказе». В октябре 2020 Смертина назначили вице-мэром города по внутренней политике. Отметим, что департамент информационной политики появился также в июне 2020 года, это новое ведомство в структуре администрации.
«Мы продолжаем обновлять команду. Рад, что к нам приходят такие профессионалы, имеющие достаточно серьезный опыт работы и в муниципалитетах, и на краевом уровне», — сказал замглавы города Антон Смертин 19 ноября.
Биография Анны Косаревой
Анна Косарева закончила Кубанский государственный политехнический университет по специальности «Связи с общественностью». Работала в администрациях Новороссийска, Армавира, Славянского района, занималась формированием информационной политики и информированием жителей о работе властей.
В 2012 году начала работать в администрации Краснодарского края, с 2015 года возглавляла отдел оперативной информации департамента информационно политики.
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