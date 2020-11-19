В Краснодаре назначили нового директора департамента архитектуры и градостроительства

Напомним, 2 ноября пост директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара покинул Владимир Цой. Сообщалось, что он сам написал заявление об увольнении, так как собирался перейти в одну из федеральных структур.

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Виктор Тушев 19 ноября на четвертом очередном заседании городской думы представил нового директора департамента архитектуры — Надежду Панаетову.

«В этом решении не должно быть никаких сомнений. Надежда Александровна — отличный сотрудник департамента архитектуры и градостроительства. Она временно меняла место работы, сейчас возвращается», — прокомментировал назначение глава краевой столицы Евгений Первышов.

Кто такая Надежда Панаетова

Панаетова окончила Кубанский государственный аграрный университет. С 2007 года работала главным специалистом отдела МКУ «Управление земельных отношений», с 2016 по 2018 год — начальником отдела, заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара. В период с 2018 по 2019 год руководила управлением земельных отношений. С 2019 года до настоящего времени работала заместителем главы Горячего Ключа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.