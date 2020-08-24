В Краснодаре четырехлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодара 24 августа сообщили, что за прошедшие выходные в городе три человека упали с большой высоты. Среди пострадавших — ребенок

На городской планерке 24 августа начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев сообщил, за прошедшие выходные в Краснодаре было зафиксировано три случая падения с высоты.

Читайте также:

Так, в субботу, 22 августа, с 16-го этажа строящегося дома на улице Стахановской, 1 упал 53-летний рабочий. Он погиб.

Еще один мужчина, которому на вид было около 40 лет, разбился, упав с многоэтажки на улице Заполярной, 37 корпус 1. С какой именно высоты упал мужчина, неизвестно. Сейчас ведется следствие.

Кроме того, выпал из окна четырехлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Инцидент произошел в доме на улице Ковтюха, 109/3. Ребенка доставили с травмами в детскую краевую клиническую больницу.

Напомним, похожий случай произошел в середине июня в Новороссийске. Там полуторагодовалый ребенок облокотился на москитную сетку на окне и выпал с четвертого этажа. 

Безопасность Дети Краснодар Происшествия смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Водители маршруток подрались в Сочи возле российско-абхазской границы
В Краснодаре четырехлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку
Администрация Краснодара провела беседу с владельцем бара из-за концерта «Беспризорников» во время коронавирусных ограничений
Коронавирус приводит к выпадению волос — трихолог
В Сочи турист утонул в море
На Кубани коронавирус диагностировали у 88 человек за сутки, 3 пациента скончались

Лента новостей

Реклама на портале