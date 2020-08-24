В Краснодаре четырехлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

Власти Краснодара 24 августа сообщили, что за прошедшие выходные в городе три человека упали с большой высоты. Среди пострадавших — ребенок

На городской планерке 24 августа начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев сообщил, за прошедшие выходные в Краснодаре было зафиксировано три случая падения с высоты.

Так, в субботу, 22 августа, с 16-го этажа строящегося дома на улице Стахановской, 1 упал 53-летний рабочий. Он погиб. Еще один мужчина, которому на вид было около 40 лет, разбился, упав с многоэтажки на улице Заполярной, 37 корпус 1. С какой именно высоты упал мужчина, неизвестно. Сейчас ведется следствие.

Кроме того, выпал из окна четырехлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Инцидент произошел в доме на улице Ковтюха, 109/3. Ребенка доставили с травмами в детскую краевую клиническую больницу.