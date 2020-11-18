На курорте «Роза Хутор» начали делать снег

В горах Сочи установились отрицательные температуры, что позволило на отметке 1600 м и выше запустить 26 снегогенераторов. Это даст дополнительное оснежение склонов, тем более, по данным противолавинной службы «Роза Хутор» минимальные температуры продержатся до 21 ноября. А с 22 ноября ожидается понижение до -5 °C. Таким образом в ближайшие две недели прогноз погоды благоволит к продолжению заготовки снега.

«Начало сезона катания мы планируем на 18 декабря. Сейчас идет активная подготовка, мы буквально «ловим» каждый час для формирования снежного покрова. Кроме того, мы расширили некоторые трассы в районе отметки 1600 м. Так что мы ждем нужных температур, снега и, конечно, наших гостей», — рассказал заместитель гендиректора по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.