На курорте «Роза Хутор» начали делать снег

Краснодарский край

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18 ноября в горах Сочи запустили систему искусственного оснежения

В горах Сочи установились отрицательные температуры, что позволило на отметке 1600 м и выше запустить 26 снегогенераторов. Это даст дополнительное оснежение склонов, тем более, по данным противолавинной службы «Роза Хутор» минимальные температуры продержатся до 21 ноября. А с 22 ноября ожидается понижение до -5 °C. Таким образом в ближайшие две недели прогноз погоды благоволит к продолжению заготовки снега.

«Начало сезона катания мы планируем на 18 декабря. Сейчас идет активная подготовка, мы буквально «ловим» каждый час для формирования снежного покрова. Кроме того, мы расширили некоторые трассы в районе отметки 1600 м. Так что мы ждем нужных температур, снега и, конечно, наших гостей», — рассказал заместитель гендиректора по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Властелины гор:

Система искусственного оснежения трасс на курорте «Роза Хутор» считается крупнейшей в Европе. Она состоит из двух искусственных озер, 404 снегогенераторов, среди них — 382 стационарные и 22 мобильные пушки. Система на начинает свою работу при температуре -1,5 °C; она снабжает снегом более 100 га площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году.

Искусственный снег имеет более плотную текстуру, чем натуральный. Благодаря этому он не тает и позволяет сохранять горные склоны в отличном состоянии. На курорте «Роза Хутор» также самая большая зона катания в РФ — 102 км горных трасс.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Погода Роза Хутор Сочи

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