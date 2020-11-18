В Сочи назначили нового вице-мэра

Краснодарский край

Распечатать

В администрации Сочи 18 ноября сообщили о назначении нового заместителя главы города Алексея Копайгородского

Должность вице-мэра курорта получила Елена Канюк. Она будет курировать социальный блок — образование, культура, семья и детство, молодежная политики и дела несовершеннолетних.

Как сообщили порталу Юга.ру в городской администрации, новая вице-мэр — коренная сочинка.

Елена Канюк сменила на посту Полину Деняк, которая находилась в должности зама главы города по социальным вопросам с сентября 2019 года. Ее предшественницами на этом посту были Марина Бралюк и Ирина Романец.

Кто такая Елена Канюк

Елена Канюк родилась и выросла в Сочи. В 1995 году окончила Сочинский филиал Российского государственного педагогического университета имени Герцена по специальности «Педагогика и дошкольная психология». Второе образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» она получила в Черноморской гуманитарной академии.

Читайте также:

Канюк начинала казначеем Сочинского филиала профкома студентов РГПУ имени Герцена, затем возглавила профком. Была координатором в комитете по делам молодежи администрации Краснодарского края, занимала руководящие должности в Центре досуга детей и молодежи. Последние шесть лет она возглавляла управление социальной защиты населения в Центральном районе Сочи.

С 2010 года Елена Канюк перешла в управление соцзащиты и заняла пост заместителя руководителя ведомства. С 2014 по 2020 год возглавляла управление соцзащиты по Центральному району курорта.

Кадровые перестановки Сочи Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Мэр Краснодара снова приехал посмотреть на липы, которые пересадили с улицы Московской
В Сочи назначили нового вице-мэра
На Кубани сотрудника ДПС обвинили в получении взятки
Появилось видео утреннего обыска у краснодарского экоактивиста Рудомахи. Дверь в дом начали ломать через 30 секунд после звонка
В Краснодаре закрыли еще два ресторана за нарушения ковидных мер
На Кубани неделю подряд ежедневно умирают по пять больных коронавирусом

Лента новостей

Статьи

«Спутник» и погромы

Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара

Статьи

А он жив еще?

Пирожные от Пруста, набоковские яйца и другие рецепты классиков

Статьи Партнерский

Качество на расстоянии

Как обеспечить связь с миром и сохранить эффект присутствия

Реклама на портале