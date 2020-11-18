В Сочи назначили нового вице-мэра
В администрации Сочи 18 ноября сообщили о назначении нового заместителя главы города Алексея Копайгородского
Должность вице-мэра курорта получила Елена Канюк. Она будет курировать социальный блок — образование, культура, семья и детство, молодежная политики и дела несовершеннолетних.
Как сообщили порталу Юга.ру в городской администрации, новая вице-мэр — коренная сочинка.
Елена Канюк сменила на посту Полину Деняк, которая находилась в должности зама главы города по социальным вопросам с сентября 2019 года. Ее предшественницами на этом посту были Марина Бралюк и Ирина Романец.
Кто такая Елена Канюк
Елена Канюк родилась и выросла в Сочи. В 1995 году окончила Сочинский филиал Российского государственного педагогического университета имени Герцена по специальности «Педагогика и дошкольная психология». Второе образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» она получила в Черноморской гуманитарной академии.
Канюк начинала казначеем Сочинского филиала профкома студентов РГПУ имени Герцена, затем возглавила профком. Была координатором в комитете по делам молодежи администрации Краснодарского края, занимала руководящие должности в Центре досуга детей и молодежи. Последние шесть лет она возглавляла управление социальной защиты населения в Центральном районе Сочи.
С 2010 года Елена Канюк перешла в управление соцзащиты и заняла пост заместителя руководителя ведомства. С 2014 по 2020 год возглавляла управление соцзащиты по Центральному району курорта.
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