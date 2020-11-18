В Сочи назначили нового вице-мэра

Должность вице-мэра курорта получила Елена Канюк. Она будет курировать социальный блок — образование, культура, семья и детство, молодежная политики и дела несовершеннолетних.

Как сообщили порталу Юга.ру в городской администрации, новая вице-мэр — коренная сочинка.

Елена Канюк сменила на посту Полину Деняк, которая находилась в должности зама главы города по социальным вопросам с сентября 2019 года. Ее предшественницами на этом посту были Марина Бралюк и Ирина Романец.

Кто такая Елена Канюк

Елена Канюк родилась и выросла в Сочи. В 1995 году окончила Сочинский филиал Российского государственного педагогического университета имени Герцена по специальности «Педагогика и дошкольная психология». Второе образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» она получила в Черноморской гуманитарной академии.