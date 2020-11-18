Администрация Калининского округа Краснодара и отдел полиции переедут в общежитие Росгвардии

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 ноября началась подготовка к реконструкции бывшего общежития Росгвардии в Восточно-Кругликовском микрорайоне

Здание находится на улице 1-го Мая, 230, строение 1. Оно перешло в собственность муниципалитета в 2018 году. На тот момент в бывшем семейном общежитии Росгвардии проживало 13 семей.

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Прежний собственник дома не расселил жильцов до передачи объекта городу, поэтому администрации Краснодара пришлось делать это за счет городского бюджета, рассказали 18 ноября в пресс-службе мэрии.

Планируется, что в здание площадью около 2 тыс. кв. метров переедут Калининская сельская администрация и отдел полиции. Но сначала объект необходимо отремонтировать.

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил составить техзадание для реконструкции и предварительно оценить стоимость работ. До начала ремонта доступ посторонних к объекту будет запрещен, там выставят охрану.

«Здание должно стать административным корпусом, потому что там у нас нет подходящих условий для администрации Калининского сельского округа. Это большая территория — весь Восточно-Кругликовский микрорайон. Это уже не сельский округ, это город в городе, можно сказать. Там есть нехватка помещений для управления внутренних дел», — рассказал мэр Краснодара.

Он добавил, что половину здания займет отдел полиции по Калининскому сельскому округу.

Как писали Юга.ру, накануне Евгений Первышов предложил отремонтировать еще одно историческое здание в центре Краснодара — на улице Красноармейской, 58.

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