Адыгея попала в число регионов — лидеров по развитию сельских территорий

В 2020 году Адыгея освоила 77%, или 650 млн рублей, по программе «Комплексное развитие сельских территорий»

На данный момент это один из лучших показателей в России. Об этом 17 ноября на заседании оперштаба сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил мнение, что первый год реализации госпрограммы уже доказывает ее реальную эффективность. Она позволяет одновременно решать целый ряд вопросов, которые касаются улучшения состояния объектов социальной инфраструктуры, газификации, доступности медицинских и образовательных услуг, обеспечения жильем специалистов АПК и соцсферы, строительства и ремонта дорог.

Сейчас по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в плановом режиме реализуется 67 проектов. На сроки реализации большинства из них карантинные ограничения не повлияли.

«Главные цели госпрограммы полностью отвечают запросам республики. Для нас важно, чтобы люди оставались жить и работать в сельской местности, чтобы уровень жизни сельского населения был максимально приближен к городскому, в том числе по доходам и доступности социальных благ», — сказал Мурат Кумпилов.

Наибольшее число проектов реализуется в Майкопском районе. Там до конца 2020 года должны завершить 24 объекта по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На программу в 2020 году направили более 310 млн рублей из бюджетов всех уровней.