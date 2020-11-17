В Адыгее на сохранение экологии направили почти 98 млн рублей

Адыгея

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В Адыгее в 2020 году на реализацию нацпроекта «Экология» направили 97,62 млн рублей

Планируется, что до конца ноября эти средства будут полностью освоены, сообщили 16 ноября в пресс-службе главы Адыгеи.

В рамках нацпроекта завершается строительство двух объектов для модернизации систем водоснабжения, решаются вопросы развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ведется работа по сохранению водных ресурсов, реализации мероприятий на гидротехнических сооружениях и реках республики.

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Полностью освоены средства и закуплена необходимая для республики лесопожарная техника и оборудование. Успешно пройден пожароопасный сезон, перевыполнен показатель по лесовосстановлению. Работы по посадке лесных культур на общей площади 12 га выполнены в полном объеме, уточнили в управлении лесами Адыгеи.

«Адыгея является одним из экологически чистых регионов. Чистый воздух, вода, горные ландшафты и леса, которые занимают существенную территорию республики, привлекают большое число туристов. Мы дорожим нашими уникальными природными ресурсами и серьезное внимание уделяем их сохранению. Для этого в полной мере используем возможности нацпроекта «Экология». Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку федерального центра в реализации важных программ и проектов по охране окружающей среды», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.

Накануне Юга.ру писали, что в Адыгее по итогам трехлетней борьбы с огневкой удалось сохранить реликтовые леса самшита колхидского.

Бюджет Мурат Кумпилов Пожароопасность Растениеводство Экология

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