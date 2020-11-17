Умер режиссер Роман Виктюк, который болел COVID-19

В Москве 17 ноября в возрасте 84 лет умер советский и российский режиссер Роман Виктюк

О смерти 84-летнего режиссера Романа Виктюка сообщили 17 ноября в дирекции московского Театра Виктюка. Эту информацию подтведила его помощница Людмила Исакович. Она уточнила, что артист скончался в результате болезни.

В конце октября у Виктюка обнаружили коронавирус и госпитализировали в ГКБ им. Бахрушиных в Москве. Позднее его состояние ухудшилось и режиссера перевели в реанимационное отделение, уточнил телеканал «360».