Умер актер Армен Джигарханян
Ночью 14 ноября скончался актер и режиссер Армен Джигарханян
О смерти артиста народного артиста СССР сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя его театра:
«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя».
Как пишет RT, в июне Джигарханяна госпитализировали в одну из московских клиник. Позднее его выписали из учреждения. В октябре актер отмечал свое 85-летие.
Как писали Юга.ру, 6 ноября стало известно о смерти сатирика Михаила Жванецкого.
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