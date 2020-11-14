Умер актер Армен Джигарханян

О смерти артиста народного артиста СССР сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя его театра:

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя».

Как пишет RT, в июне Джигарханяна госпитализировали в одну из московских клиник. Позднее его выписали из учреждения. В октябре актер отмечал свое 85-летие.

Как писали Юга.ру, 6 ноября стало известно о смерти сатирика Михаила Жванецкого.