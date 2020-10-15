Краснодарцам предложили принять участие в высадке 12 тысяч деревьев

Краснодарский край

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В столице Кубани осенью состоится второй этап ежегодной акции по озеленению «Краснодар — 10 тысяч деревьев»

В этом году акцию разделили на два этапа: весной высадили около 11 тыс. деревьев и кустарников, а с 11 ноября начнется посадка 12 тыс. растений — 10,5 тыс. саженцев и 1,5 тыс. деревьев в рамках компенсационного озеленения.

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Для осенней высадки подобрали следующие 3-4-летние саженцы пород: липа, тополь, ива, клен, береза, церцис, катальпа, рябина. Эти виды лучше всего адаптированы к климату и почве Краснодара, поэтому специалисты ожидают, что деревья хорошо примутся и будут устойчивы к перепадам температур.

«Возможные места для высадки растений сотрудники департамента обсудят совместно со специалистами внутригородских округов, управляющих компаний, старшими по домам, активными жителями, и выберут территории, которые особенно нуждаются в озеленении», — рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Специалисты готовы дать советы по высадке и дальнейшему уходу за деревьями. В основном новые деревья появятся на территориях во дворах жилых домов, в парках и скверах, на территориях соцобъектов — школ и детских садов. 

Горожане, которые хотят принять участие в озеленении, могут обратиться с вопросами в администрации внутригородских округов по телефонам:

Все, кто высадил дерево в рамках акции, могут выложить в Instagram фото с хештегами #10000деревьев и #10000деревьевкраснодару и передать эстафету своим знакомым. 

Помимо этого, в рамках компенсационного озеленения с 15 октября по 15 декабря в Краснодаре высадят 1,5 тыс. новых деревьев на улицах Красной, Октябрьской, Ставропольской, Северной и Красных Партизан, сообщили 15 октября в пресс-службе администрации Краснодара.

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