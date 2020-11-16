Первышов предложил еще раз подумать над идеей использовать старые трамваи для полива растений вдоль рельсов
Мэр Краснодара Евгений Первышов 16 ноября снова заговорил об использовании списанных трамваев для полива зеленых насаждений
Напомним, 10 ноября Евгений Первышов проверил, как прошла пересадка лип с улицы Московской. На тот момент сотрудники подрядной организации пересадили на новые места 179 из 674 деревьев. Из них 64 липы теперь растут в Западном трамвайном депо — 57 на внутренней территории и 7 вдоль забора.
Читайте интервью:
Также мэр Краснодара поручил проверить, возможно ли использовать старые вагоны для полива деревьев по ночам, установив на них емкости с водой. К теме использования старых трамваев, которые идут под списание, Евгений Первышов вернулся на совещании в мэрии Краснодара 16 ноября, сообщили в пресс-службе администрации.
«Это хорошая история, она может принести пользу. Эти трамваи — на ходу, но для перевозки пассажиров уже непригодны. Может, их перепрофилировать, переделать, чтобы можно было установить на них емкости с водой и осуществлять полив в ночное время с трамваев?», — задумался глава краевого центра.
Он обратил внимание на то, что подобное решение безопасно, экономит бюджетные деньги и позволяет отказаться от использования автотранспорта, который занимает проезжую часть.
Как писали Юга.ру, деревья пересаживают с улицы Московской, чтобы расчистить место для строительства новой трамвайной ветки в Музыкальный микрорайон. 16 ноября стало известно, что у проекта сменился заказчик — от городских властей он перешел к краевому руководству. Это отразилось на сроке начала работ — вместо середины декабря строительство начнется только в 2021 году.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Статьи Партнерский«Экономика Кубани чувствует себя спокойно»
Интервью с председателем ЗСК Юрием Бурлачко