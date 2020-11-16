Первышов предложил еще раз подумать над идеей использовать старые трамваи для полива растений вдоль рельсов

Напомним, 10 ноября Евгений Первышов проверил , как прошла пересадка лип с улицы Московской. На тот момент сотрудники подрядной организации пересадили на новые места 179 из 674 деревьев. Из них 64 липы теперь растут в Западном трамвайном депо — 57 на внутренней территории и 7 вдоль забора.

Также мэр Краснодара поручил проверить, возможно ли использовать старые вагоны для полива деревьев по ночам, установив на них емкости с водой. К теме использования старых трамваев, которые идут под списание, Евгений Первышов вернулся на совещании в мэрии Краснодара 16 ноября, сообщили в пресс-службе администрации.

«Это хорошая история, она может принести пользу. Эти трамваи — на ходу, но для перевозки пассажиров уже непригодны. Может, их перепрофилировать, переделать, чтобы можно было установить на них емкости с водой и осуществлять полив в ночное время с трамваев?», — задумался глава краевого центра.