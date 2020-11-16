Под Горячим Ключом легковушка врезалась в грузовик, погибли четыре человека

Утром 16 ноября в Горячем Ключе произошла авария с четырьмя жертвами

ДТП случилось около 10:00 на 23-м км дороги Кубанская — Саратовская. По предварительным данным, водитель Nissan Sunny выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Mercedes.

В результате погибли четыре человека из легковой машины. Пострадали двое — водитель фуры и пассажир Nissan. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.