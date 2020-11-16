Под Горячим Ключом легковушка врезалась в грузовик, погибли четыре человека

Краснодарский край

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Утром 16 ноября в Горячем Ключе произошла авария с четырьмя жертвами

ДТП случилось около 10:00 на 23-м км дороги Кубанская — Саратовская. По предварительным данным, водитель Nissan Sunny выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Mercedes.

В результате погибли четыре человека из легковой машины. Пострадали двое — водитель фуры и пассажир Nissan. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 16 ноября стало известно еще о двух ДТП с летальными случаями, которые случились на Кубани в прошлые выходные. В субботу в Сочи водитель BMW X5 на повороте съехал в обрыв и погиб. А в воскресенье под Краснодаром иномарка совершала обгон на встречке и врезалась в Chevrolet Lanos. Водитель последней погиб.

Горячий Ключ ДТП смерть

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