Под Краснодаром погиб 74-летний водитель, в которого во время обгона врезалась встречная машина

По предварительным данным, 31-летний мужчина на Volkswagen Golf в 12:10 ехал по дороге Динская — поселок Агроном. Во время обгона иномарку занесло, в результате она столкнулась со встречным Chevrolet Lanos, которым управлял 74-летний водитель.

После этого Chevrolet Lanos врезался в попутный Hyundai Solaris. От полученных травм на месте скончался водитель Chevrolet. Водителя Volkswagen госпитализировали, его пассажиру назначили амбулаторное лечение.

Проводится проверка. Ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы, опрашивают участников аварии, сообщили порталу Юга.ру в прес-службе УМВД России по Краснодару 16 ноября.

Как писали Юга.ру, в эти выходные в Сочи водитель не справился с управлением и сорвался в обрыв на внедорожнике. Он погиб.