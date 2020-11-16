В Сочи водитель BMW X5 съехал в обрыв и погиб
Вечером 14 ноября под Сочи произошло ДТП, в котором погиб человек
Происшествие случилось на дороге Сочи — Джубга, на 163 км+900 метров. По предварительным данным, водитель BMW X5 на левом закруглении дороги не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После этого машина съехала в обрыв.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Проводится проверка, сообщил 16 ноября порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Напомним, 9 ноября в Адлерском районе водитель сбил 15-летнего юношу и уехал с места аварии.
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