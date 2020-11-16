В Сочи водитель BMW X5 съехал в обрыв и погиб

От полученных травм мужчина погиб на месте. Проводится проверка, сообщил 16 ноября порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Происшествие случилось на дороге Сочи — Джубга, на 163 км+900 метров. По предварительным данным, водитель BMW X5 на левом закруглении дороги не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. После этого машина съехала в обрыв.

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