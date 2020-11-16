В Адыгее виноградарство станет приоритетным направлением в агропромышленном комплексе

С 2021 года виноградарство войдет в перечень приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса республики. Таким образом регион рассчитывает получить господдержку из федерального бюджета, чтобы в дальнейшем увеличивать площадь виноградников и развивать виноделие, сообщили 16 ноября порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи.

«Мы уже сегодня видим, что выращенные в Адыгее сорта винограда пользуются спросом у винодельческих предприятий. Нам необходимо использовать все возможности господдержки в сфере сельского хозяйства. Уверен, что это позволит существенно нарастить объемы производства и создать новые рабочие места», — отмечал ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов.