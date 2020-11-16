В Адыгее виноградарство станет приоритетным направлением в агропромышленном комплексе

Адыгея

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16 ноября порталу Юга.ру рассказали о развитии виноделия в Адыгее

С 2021 года виноградарство войдет в перечень приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса республики. Таким образом регион рассчитывает получить господдержку из федерального бюджета, чтобы в дальнейшем увеличивать площадь виноградников и развивать виноделие, сообщили 16 ноября порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи.

«Мы уже сегодня видим, что выращенные в Адыгее сорта винограда пользуются спросом у винодельческих предприятий. Нам необходимо использовать все возможности господдержки в сфере сельского хозяйства. Уверен, что это позволит существенно нарастить объемы производства и создать новые рабочие места», — отмечал ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Сейчас площадь плодоносящих виноградников составляет 10 га, на них собрали 130 тонн винограда сортов «Каберне» и «Мерло». В 2020 году фермерские хозяйства заложили под Майкопом еще 22 га виноградников. Аграрии планируют увеличивать площади виноградников с помощью господдержки и довести их до 600 га. На переработку виноград готово принимать местное винодельческое предприятие «Вагрус».

Напомним, один из основных сельскохозяйственных продуктов, успешно производящихся в республике, — это адыгейский сыр. В начале 2020 года стало известно, что его начнут делать из козьего молока. А осенью адыгейские производители окончательно закрепили за собой исключительное право производства этого продукта. Это значит, что компании из других регионов не имеют права выпускать адыгейский сыр.

Вино Сельское хозяйство

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