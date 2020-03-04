В 2019 году Адыгея поставила за границу 20 тысяч тонн агропромышленной продукции

Адыгея

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3 марта стало известно о том, что в Адыгее экспорт сельхозпродукции вырос до 20 тысяч тонн

В 2019 году Адыгея продала за рубежом 19,86 тыс. тонн продукции почти на 13 млн долларов. Об этом глава Адыгеи сообщил 3 марта по итогам совещания, которое провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев с регионами страны. План по экспорту, согласно данным пресс-службы, в республике выполнили на 131,64%.

В минсельхозе Адыгеи порталу Юга.ру сообщили, что зарубежные страны покупают у Адыгеи сыр, растительное и сливочное масла, молочную продукцию. Кроме того, на экспорт идут рис, кукуруза, кондитерские и мучные изделия, соки, детское питание, алкогольные и безалкогольные напитки.

К концу 2024 года планируется поставить за границу агропромышленную продукцию общей стоимостью более 36 млн. долларов. Для этого в Адыгее собираются использовать механизмы господдержки.

Сейчас продукты из Адыгеи поставляют в Германию, Турцию, ОАЭ, Китай, Вьетнам, Израиль, Латвию, Шри-Ланку, Азербайджан, Украину, Армению и Грузию. Также адыгейские товары есть в Киргизии, Казахстане, Монголии, Белоруссии и Узбекистане, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.

Ранее Юга.ру писали о том, что адыгейская фирма по производству растительного масла начала переговоры по поставке с Израилем и Иорданией.

Министерство сельского хозяйства РФ Мурат Кумпилов Сельское хозяйство Торговля

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