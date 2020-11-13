Адыгея получит более 244 млн рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Адыгея уже направила почти 896 млн рублей на ежемесячные выплаты, установленные федеральным центром в период пандемии для детей от 3 до 7 лет

«Выделение дополнительных бюджетных ассигнований утверждено правительством РФ 12 ноября после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи, единоросса Владислава Резника», — сообщили 13 ноября в пресс-службе главы Адыгеи.

Руководитель региона Мурат Кумпилов отметил, что четко выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективную реализацию инициатив, направленных на поддержку в период пандемии социально незащищенных категорий граждан.

По информации министерства труда и соцразвития Адыгеи, ежемесячная выплата в размере около 5 тыс. рублей предоставляется с мая этого года. В республике ее сейчас получают 16 тыс. 947 детей. По прогнозам, до конца 2020 года количество получателей на предоставление ежемесячной выплаты в республике может составить 18,9 тыс. детей. Все заявления граждан на предоставление ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет отрабатываются своевременно, без нарушений регламентного срока, заверили в пресс-службе главы Адыгеи.