Адыгея получит более 244 млн рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Адыгея уже направила почти 896 млн рублей на ежемесячные выплаты, установленные федеральным центром в период пандемии для детей от 3 до 7 лет
Для дальнейшей реализации инициативы Адыгея получит еще более 244,3 млн рублей.
«Выделение дополнительных бюджетных ассигнований утверждено правительством РФ 12 ноября после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи, единоросса Владислава Резника», — сообщили 13 ноября в пресс-службе главы Адыгеи.
Руководитель региона Мурат Кумпилов отметил, что четко выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективную реализацию инициатив, направленных на поддержку в период пандемии социально незащищенных категорий граждан.
По информации министерства труда и соцразвития Адыгеи, ежемесячная выплата в размере около 5 тыс. рублей предоставляется с мая этого года. В республике ее сейчас получают 16 тыс. 947 детей. По прогнозам, до конца 2020 года количество получателей на предоставление ежемесячной выплаты в республике может составить 18,9 тыс. детей. Все заявления граждан на предоставление ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет отрабатываются своевременно, без нарушений регламентного срока, заверили в пресс-службе главы Адыгеи.
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