В Горячем Ключе поезд травмировал мужчину, когда он пролезал под вагоном на станции

12 ноября в транспортной полиции рассказали о происшествии под Горячим Ключом, в котором пострадал человек

Сообщение о том, что на ж/д станции в станице Саратовской под Горячим Ключов грузовой поезд травмировал мужчину, поступило в дежурную часть в 17:00. На место выехала следственно-оперативная группа.

Оказалось, что 60-летний житель Краснодара попытался пролезть под вагоном, когда состав еще стоял на путях. В этот момент поезд тронулся с места и травмировал ногу мужчине. Пострадавшего госпитализировали в клиническую больницу краевой столицы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, в феврале в Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину, который лежал на путях. В марте под колесами поезда погибла девушка. Она переходила пути в наушниках.