В Краснодаре поезд сбил мужчину, который лежал на путях
В Краснодаре вечером 10 февраля мужчина погиб под колесами поезда
Накануне в 20:40 машинист электропоезда Ростов на Дону — Краснодар сообщил полицейским о том, что на перегоне Витаминный — Краснодар-2 насмерть сбили мужчину. По его словам, он заметил в железнодорожной колее мужчину, применил экстренное торможение, однако поезд остановиться не успел.
Личность погибшего устанавливают, на вид ему 50-60 лет. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
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