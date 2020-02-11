В Краснодаре поезд сбил мужчину, который лежал на путях

Накануне в 20:40 машинист электропоезда Ростов на Дону — Краснодар сообщил полицейским о том, что на перегоне Витаминный — Краснодар-2 насмерть сбили мужчину. По его словам, он заметил в железнодорожной колее мужчину, применил экстренное торможение, однако поезд остановиться не успел.

Личность погибшего устанавливают, на вид ему 50-60 лет. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.