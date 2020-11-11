Власти Кубани впервые сообщили о 150 новых случаях коронавируса за сутки

В Краснодарском крае 11 ноября впервые за все время пандемии зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки зарегистрировали 19 тыс. 851 случай инфицирования коронавирусом . При этом у 24,9% новых носителей не было типичных проявлений болезни, написал RT. Общее число зараженных COVID-19 в России к 11 ноября — 1 млн 836 тыс. 960 человек . За весь период в стране умерли 31 тыс. 593 пациента ковид-госпиталей (+432 за сутки) . При этом 1 млн 369 тыс. 357 человек выздоровели (+18 тыс. 616).

Рейтинг регионов — лидеров по числу новых случаев коронавируса традиционно возглавляют Москва (+4 тыс. 477), Санкт-Петербург (+1 тыс. 574) и Московская область (+701).

На юге России и в регионах Северного Кавказа данные по заболевшим за сутки такие: Ростовская область — 308, Ставропольский край — 208, Крым — 207, Краснодарский край — 150 , Дагестан — 94, Карачаево-Черкесия — 87, Кабардино-Балкария — 84, Адыгея — 74, Северная Осетия — 70, Ингушетия — 68, Севастополь — 61, Чечня — 44.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, в числе 150 новых заболевших COVID-19 — 90 женщин и 60 мужчин, в том числе 12 детей . Самому младшему пациенту 2 года, старшему — 86 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 31;

в Горячем Ключе — 16;

в Лабинском районе — 15;

в Курганинском районе — 9;

в Северском районе — 8;

в Сочи и Красноармейском районе — по 7;

в Ейском и Павловском районах — по 6;

в Туапсинском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах — по 5;

в Армавире — 4;

в Крыловском, Мостовском и Усть-Лабинском районах — по 3;

в Анапе, Славянском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах — по 2;

в Динском, Кавказском, Калининском и Каневском районах — по 1.

За все время в лабораториях Кубани провели 1 млн 513 тыс. 624 исследования на COVID-19. Показатель заболеваемости равен 333,5 случая на 100 тыс. населения края. К 11 ноября на Кубани коронавирусом, по официальным данным, заболели 18 тыс. 927 человек. Из них 12 тыс. 210 выздоровели, а 486 скончались . Еще 46 кубанцев находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.