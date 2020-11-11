Власти Кубани впервые сообщили о 150 новых случаях коронавируса за сутки

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае 11 ноября впервые за все время пандемии зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки зарегистрировали 19 тыс. 851 случай инфицирования коронавирусом. При этом у 24,9% новых носителей не было типичных проявлений болезни, написал RT. Общее число зараженных COVID-19 в России к 11 ноября — 1 млн 836 тыс. 960 человек.

За весь период в стране умерли 31 тыс. 593 пациента ковид-госпиталей (+432 за сутки). При этом 1 млн 369 тыс. 357 человек выздоровели (+18 тыс. 616).

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Рейтинг регионов — лидеров по числу новых случаев коронавируса традиционно возглавляют Москва (+4 тыс. 477), Санкт-Петербург (+1 тыс. 574) и Московская область (+701).

На юге России и в регионах Северного Кавказа данные по заболевшим за сутки такие: Ростовская область — 308, Ставропольский край — 208, Крым — 207, Краснодарский край — 150, Дагестан — 94, Карачаево-Черкесия — 87, Кабардино-Балкария — 84, Адыгея — 74, Северная Осетия — 70, Ингушетия — 68, Севастополь — 61, Чечня — 44.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, в числе 150 новых заболевших COVID-19 — 90 женщин и 60 мужчин, в том числе 12 детей. Самому младшему пациенту 2 года, старшему — 86 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 31;
  • в Горячем Ключе — 16;
  • в Лабинском районе — 15;
  • в Курганинском районе — 9;
  • в Северском районе — 8;
  • в Сочи и Красноармейском районе — по 7;
  • в Ейском и Павловском районах — по 6;
  • в Туапсинском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах — по 5;
  • в Армавире — 4;
  • в Крыловском, Мостовском и Усть-Лабинском районах — по 3;
  • в Анапе, Славянском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах — по 2;
  • в Динском, Кавказском, Калининском и Каневском районах — по 1.

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За все время в лабораториях Кубани провели 1 млн 513 тыс. 624 исследования на COVID-19. Показатель заболеваемости равен 333,5 случая на 100 тыс. населения края.

К 11 ноября на Кубани коронавирусом, по официальным данным, заболели 18 тыс. 927 человек. Из них 12 тыс. 210 выздоровели, а 486 скончались. Еще 46 кубанцев находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.

К кубанским медикам с подозрением на коронавирус за время пандемии обратились 79 тыс. 90 жителей региона. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 7 тыс. 167 граждан.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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