В центре Краснодара машина такси сгорела после ДТП

В Краснодаре ночью 14 мая на улице Красной произошло ДТП, после которого сгорела машина

Сообщение о возгорании на пересечении улиц Красноармейской и Красной поступило спасателям в 23:06. Через три минуты пожарные прибыли и установили, что горит автомобиль. На месте работали две единицы техники и восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру пока не уточнили подробности ДТП.