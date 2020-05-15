В центре Краснодара машина такси сгорела после ДТП
В Краснодаре ночью 14 мая на улице Красной произошло ДТП, после которого сгорела машина
Сообщение о возгорании на пересечении улиц Красноармейской и Красной поступило спасателям в 23:06. Через три минуты пожарные прибыли и установили, что горит автомобиль. На месте работали две единицы техники и восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру пока не уточнили подробности ДТП.
По словам очевидцев на видео, водитель автомобиля такси Uber пересекал улицу Красную и не уступил дорогу машине BMW, которую от удара отбросило на светофор и клумбу. Такси загорелось, водителю помогли выбраться прохожие, уточнили очевидцы.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара 14 мая произошло еще две аварии, в одной из которых также участвовала машина такси Uber. Утром на пересечении Рашпилевской и Красунской столкнулись две машины, после чего одну из них отбросило на три припаркованных. В полдень в центре города автомобиль такси врезался в легковушку, и та перевернулась на крышу.