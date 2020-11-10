В Краснодаре нашли 2 несанкционированные свалки
9 ноября прокуратура сообщила о ликвидации свалок в Карасунском округе Краснодара
Ведомство выявило отходы, незаконно сваленные на пяти земельных участках. Это были стихийные места накопления мусора, которые создавали угрозу для окружающей почвы, в том числе почве и водным объектам.
От собственников участков потребовали устранить нарушения. В итоге свалки ликвидировали, заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 9 ноября.
Как писали Юга.ру, в конце сентября в поселке под Краснодаром нашли еще три нелегальные свалки. А в конце октября местный житель обнаружил свалку ртутных ламп между поселками Агроном и Лазурный. Такие предметы относятся к первому классу опасности отходов.
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