В Краснодаре нашли 2 несанкционированные свалки

Ведомство выявило отходы, незаконно сваленные на пяти земельных участках. Это были стихийные места накопления мусора, которые создавали угрозу для окружающей почвы, в том числе почве и водным объектам.

От собственников участков потребовали устранить нарушения. В итоге свалки ликвидировали, заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 9 ноября.

Как писали Юга.ру, в конце сентября в поселке под Краснодаром нашли еще три нелегальные свалки. А в конце октября местный житель обнаружил свалку ртутных ламп между поселками Агроном и Лазурный. Такие предметы относятся к первому классу опасности отходов.