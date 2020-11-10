В Краснодаре нашли 2 несанкционированные свалки

Краснодарский край

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9 ноября прокуратура сообщила о ликвидации свалок в Карасунском округе Краснодара

Ведомство выявило отходы, незаконно сваленные на пяти земельных участках. Это были стихийные места накопления мусора, которые создавали угрозу для окружающей почвы, в том числе почве и водным объектам.

От собственников участков потребовали устранить нарушения. В итоге свалки ликвидировали, заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 9 ноября.

Как писали Юга.ру, в конце сентября в поселке под Краснодаром нашли еще три нелегальные свалки. А в конце октября местный житель обнаружил свалку ртутных ламп между поселками Агроном и Лазурный. Такие предметы относятся к первому классу опасности отходов.

Краснодар Мусор

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