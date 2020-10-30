Под Краснодаром нашли свалку ртутных ламп

Карачаево-Черкесия

Распечатать

29 октября в соцсетях появились кадры с незаконной свалкой опасных отходов под Краснодаром

29 октября видео со свалкой опубликовали в соцсетях. Очевидец рассказал, что заметил отходы в канале между поселками Агроном и Лазурный. На кадрах видно, что во рве, который отделяет сельскохозяйственное поле от лесополосы, лежит значительное количество люминесцентных ламп. Они навалены единой свалкой шириной в несколько метров.

Между тем, ртутьсодержащие предметы относятся к первом классу опасности отходов (чрезвычайно опасные отходы). Согласно федеральному закону РФ «Об отходах производства и потребления», за их хранением, перевозкой и утилизацией должен осуществляться особый контроль.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу администрации Краснодара. В телеграме мэрии ответили, что передали полную информацию в администрацию Прикубанского округа:

«В ближайшее время они проведут работу с собственником земельного участка, который должен навести на нем санитарный порядок».

Читайте также:

Это не первый случай выявления свалки с опасными веществамив пригороде Краснодара. Осенью 2019 года жители поселков Индустриального и Краснодарского пожаловались на нелегальные полигоны около своих домов в соцсетях. После этого на ситуацию обратила внимание мэрия. Она отметила, что на участках были в том числе свалки с люминесцентными лампами.

Краснодар Мусор

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани высокопоставленного полицейского отстранили от должности после коллективной жалобы подчиненных
Новое число заболевших коронавирусом в России и на Кубани побило все предыдущие рекорды
На Кубани сотрудника ФСИН осудили за превышение полномочий. Он заставил осужденную купить офисную технику и стенды
В центре Краснодара отремонтировали улицу Химзаводскую
Под Краснодаром нашли свалку ртутных ламп
Пожар на танкере в Азовском море мог произойти из-за нарушений во время сварки — ТАСС

Лента новостей

Статьи

«Он не олигарх, он сам себя сделал»

Журналист BBC рассказал о Сергее Галицком и его команде

Статьи

Наступление витаминов

5 осенних салатов с рецептами

Мнения

«Даже в самом прогрессивном российском клубе никуда не деться от позорного мракобесия»

Что не так с отказом «Краснодара» встать на колено

Реклама на портале