Под Краснодаром нашли свалку ртутных ламп
29 октября в соцсетях появились кадры с незаконной свалкой опасных отходов под Краснодаром
29 октября видео со свалкой опубликовали в соцсетях. Очевидец рассказал, что заметил отходы в канале между поселками Агроном и Лазурный. На кадрах видно, что во рве, который отделяет сельскохозяйственное поле от лесополосы, лежит значительное количество люминесцентных ламп. Они навалены единой свалкой шириной в несколько метров.
Между тем, ртутьсодержащие предметы относятся к первом классу опасности отходов (чрезвычайно опасные отходы). Согласно федеральному закону РФ «Об отходах производства и потребления», за их хранением, перевозкой и утилизацией должен осуществляться особый контроль.
Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу администрации Краснодара. В телеграме мэрии ответили, что передали полную информацию в администрацию Прикубанского округа:
«В ближайшее время они проведут работу с собственником земельного участка, который должен навести на нем санитарный порядок».
Это не первый случай выявления свалки с опасными веществамив пригороде Краснодара. Осенью 2019 года жители поселков Индустриального и Краснодарского пожаловались на нелегальные полигоны около своих домов в соцсетях. После этого на ситуацию обратила внимание мэрия. Она отметила, что на участках были в том числе свалки с люминесцентными лампами.
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