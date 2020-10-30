Под Краснодаром нашли свалку ртутных ламп

29 октября в соцсетях появились кадры с незаконной свалкой опасных отходов под Краснодаром

29 октября видео со свалкой опубликовали в соцсетях. Очевидец рассказал, что заметил отходы в канале между поселками Агроном и Лазурный. На кадрах видно, что во рве, который отделяет сельскохозяйственное поле от лесополосы, лежит значительное количество люминесцентных ламп. Они навалены единой свалкой шириной в несколько метров.

Между тем, ртутьсодержащие предметы относятся к первом классу опасности отходов (чрезвычайно опасные отходы). Согласно федеральному закону РФ «Об отходах производства и потребления», за их хранением, перевозкой и утилизацией должен осуществляться особый контроль.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу администрации Краснодара. В телеграме мэрии ответили, что передали полную информацию в администрацию Прикубанского округа:

«В ближайшее время они проведут работу с собственником земельного участка, который должен навести на нем санитарный порядок».