Сайт «ПроДокторов» составил рейтинг кубанских врачей и клиник на основе отзывов пациентов

В России 8 ноября подвели итоги всероссийской премии «ПроДокторов-2020», победителями которой стали врачи и клиники, набравшие больше всего положительных отзывов пациентов

Сервис проанализировал все отзывы, которые пользователи сайта «ПроДокторов» оставили с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года, и определил врачей и клиники с максимальным количеством положительных отзывов.

Важным условием участия в рейтинге было наличие не менее десяти докторов конкретной специализации, о которых пациенты оставляют отзывы в регионе. Самыми популярными медицинскими специальностями стали гинекологи, стоматологи и неврологи.

Краснодарцы вошли в тройку самых активных пациентов, оставивших больше всего отзывов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу, отметили в пресс-службе портала.

Всего в Краснодарском крае номинантами премии стали 31 тыс. 813 врачей , в Ставропольском крае — 11 тыс. 86 медиков, в Дагестане — 6 тыс. 972, в Северной Осетии — 2 тыс. 872, в Чечне — 2 тыс. 51, в Кабардино-Балкарии — 2 тыс. 42, в Ингушетии — 542.

«Мы гордимся тем, что стали площадкой, которая объединяет врачей и пациентов. Каждый отзыв — это оценка специалиста и показатель его пациентоцентричности. Поэтому мы решили отмечать успехи коллег в рамках премии «ПроДокторов», где лучших врачей и лучшие клиники выберут сами пациенты», — прокомментировал основатель сервиса Сергей Федосов.

Он рассказал, что искусственный интеллект примерно за 24 часа обработал почти 400 тыс. отзывов и определил лидеров рейтинга.

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Лауреатами премии стали более 3 тыс. врачей по всей России. Их имена собираются передать в региональные министерства здравоохранения.

Из-за пандемии коронавируса церемонию награждению победителей пришлось провести онлайн, в формате ток-шоу. Мероприятие транслировалось на ютуб-канале «ПроДокторов». Телеведущая Татьяна Лазарева взяла интервью у основателя сайта Сергея Федосова, резидента Высшей школы онкологии Ростислава Павлова, а также у педиатра и блогера Анны Левадной.