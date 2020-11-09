На конференции «Бизнес без границ» выступит парадайвер, спасший утопающего в Анапе

Партнерский Краснодарский край

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14 ноября одним из спикеров конференции «Бизнес без границ» станет Никита Ванков

Он расскажет аудитории свою историю — как после перелома шеи и клинической смерти он стал первым парадайвером в РФ, возглавил фонд «Доступная среда» и занимался реабилитацией людей после травм. На примере фонда он расскажет о финансировании социальных проектов. Как сообщали Юга.ру, 6 октября Ванков рассказал о том, как спас тонувшего в море человека.

Еще одним спикером выступит руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева. Она расскажет, как подготовить людей с ограничениями по здоровью к трудоустройству. В Краснодаре «Добрый-Юг» начал проект сопровождаемого трудоустройства «Все получится!». В нем людей обучают швейному мастерству и учат зарабатывать.

Конференция может быть полезной взрослым и подросткам с ограничениями по здоровью, а также родителям особенных детей — организаторы стремятся не только адаптировать инвалидов к социальной жизни, но и найти те сферы предпринимательства, где им удалось бы реализоваться.

«Этот город — я»:

В программе запланированы:

  • тематические выступления о возможностях господдержки бизнеса,
  • истории преодоления барьеров,
  • обсуждение блоггерства как новый вид деятельности.

Также перед аудиторией выступит playback-театр «Мельница». Актеры импровизационно сыграют истории из зрительного зала. Они предложат поговорить о границах и тех, кто их придумал и охраняет.

Кроме того, в рамках конференции пройдет бесплатный семинар на тему «Самозанятые в вопросах и ответах». Спикером выступит кандидат экономических наук, руководитель бухгалтерско-юридической компании «Платформа успеха» Михаил Гаврилов, который имеет 14-летний профильный опыт работы. Участники семинара могут задать все интересующие их вопросы и при необходимости — получить консультационную помощь и практические рекомендации. На мероприятии обсудят следующие вопросы: 

  • Особенности новой системы налогообложения «Налог на профессиональный доход».
  • Преимущества налога на профессиональный доход перед другими системами налогообложения и налоговые ставки.
  • Кому подходит налог на профессиональный доход.
  • Как зарегистрироваться в качестве  плательщика налога на профессиональный доход и вести отчетность.

Конференция пройдет в Инновационном центре на ул. Северной, 405. Посетить его можно и дистанционно, количество мест ограничено. Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.

Событие организовано краевым Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса

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