На конференции «Бизнес без границ» выступит парадайвер, спасший утопающего в Анапе

Он расскажет аудитории свою историю — как после перелома шеи и клинической смерти он стал первым парадайвером в РФ, возглавил фонд «Доступная среда» и занимался реабилитацией людей после травм. На примере фонда он расскажет о финансировании социальных проектов. Как сообщали Юга.ру, 6 октября Ванков рассказал о том, как спас тонувшего в море человека.

Еще одним спикером выступит руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева. Она расскажет, как подготовить людей с ограничениями по здоровью к трудоустройству. В Краснодаре «Добрый-Юг» начал проект сопровождаемого трудоустройства «Все получится!». В нем людей обучают швейному мастерству и учат зарабатывать.

Конференция может быть полезной взрослым и подросткам с ограничениями по здоровью, а также родителям особенных детей — организаторы стремятся не только адаптировать инвалидов к социальной жизни, но и найти те сферы предпринимательства, где им удалось бы реализоваться.