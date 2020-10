В Анапе парень на инвалидной коляске спас человека, который тонул в море

View this post on Instagram

Никогда в жизни и подумать не мог, что окажусь в прямой ситуации спасения человека! Эмоции еще не остыли и считаю важно показывать подобные ситуации, для веры людей в людей. Сегодня был очень сложный день, снимали документальный фильм, у нас была локация на причале, где я получил свою травму: красивый закат, эмоции от воспоминаний…. И тут я вижу как двое парней тянут парня, который вот-вот сделает свой последний вдох воздуха или воды и уйдет под воду. Я начинаю им кричать как правильно его транспортировать до берега ( спасению я научился на дайвинге); они слушают меня и выполняют все действия, но сил у них у самих не осталось. Кричу всем не причале, чтобы тоже прыгали и спасали, но многие и не умеют плавать, боятся. Снимаю одежду и прыгаю к ним, начинаем тащить его к берегу по очереди и контролирую уже всю ситуацию из воды. Задерживаю дыхание, обхватываю утопающего, чтобы его голова была на поверхности и он дышал, потом беру его по методике и тащу до берега. Вижу в дали катер, кричу на помощь и показываю специальный знак. Вытащили, спасли, парни оказывается уже долго его спасали и у одного уже начались судороги, мог быть и еще один утопающий. Скорая приехала в течении 10 минут! Все живы, здоровы, ребята большие молодцы, что ценою собственного здоровья героически спасали человека!!! Такая вот история, когда-то я на этом причале 13 лет назад ������������ полз по дну и повторял фразу «я буду жить, я буду жить», а сегодня спасал там же человека!