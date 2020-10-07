В Анапе парень на инвалидной коляске спас человека, который тонул в море

Парадрайвер из Анапы Никита Ванков 6 октября рассказал в своем инстаграме , как спас тонущего в море человека. По словам молодого человека, съемочная группа снимала документальный фильм с его участием, одной из локаций был причал в Анапе, где Ванков получил травму.

За два месяца до 13-летия Никита Ванков спрыгнул с пирса и ударился головой о дно. У юноши были сломаны три шейных позвонка. Врачам удалось спасти его, однако он получил инвалидность и с тех пор передвигается на коляске. Тем не менее, в 2012 году Ванков получил сертификат парадрайвера, а в 2013-м занял третье место по толканию ядра на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике по метаниям среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Никита Ванков рассказал в своем посте, что увидел, как двое парней тянут из воды третьего, «который вот-вот сделает свой последний вдох воздуха или воды». Ванков начал объяснять им, как правильно транспортировать юношу до берега, однако молодым людям не хватило сил сделать это самостоятельно. Поэтому Ванков снял с себя одежду, прыгнул в море и помог доставить парня на берег. Он отметил, что молодые люди пробыли в воде достаточно долго, и у второго из них уже начались судорги.

«Когда-то я на этом причале 13 лет назад полз по дну и повторял фразу "я буду жить, я буду жить", а сегодня спасал там же человека», — поделился Ванков.