В Анапе парень на инвалидной коляске спас человека, который тонул в море
Парадрайвер Никита Ванков рассказал, как спас утопающего человека в море в Анапе
Парадрайвер из Анапы Никита Ванков 6 октября рассказал в своем инстаграме, как спас тонущего в море человека. По словам молодого человека, съемочная группа снимала документальный фильм с его участием, одной из локаций был причал в Анапе, где Ванков получил травму.
За два месяца до 13-летия Никита Ванков спрыгнул с пирса и ударился головой о дно. У юноши были сломаны три шейных позвонка. Врачам удалось спасти его, однако он получил инвалидность и с тех пор передвигается на коляске. Тем не менее, в 2012 году Ванков получил сертификат парадрайвера, а в 2013-м занял третье место по толканию ядра на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике по метаниям среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.
Никита Ванков рассказал в своем посте, что увидел, как двое парней тянут из воды третьего, «который вот-вот сделает свой последний вдох воздуха или воды». Ванков начал объяснять им, как правильно транспортировать юношу до берега, однако молодым людям не хватило сил сделать это самостоятельно. Поэтому Ванков снял с себя одежду, прыгнул в море и помог доставить парня на берег. Он отметил, что молодые люди пробыли в воде достаточно долго, и у второго из них уже начались судорги.
«Когда-то я на этом причале 13 лет назад полз по дну и повторял фразу "я буду жить, я буду жить", а сегодня спасал там же человека», — поделился Ванков.
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Никогда в жизни и подумать не мог, что окажусь в прямой ситуации спасения человека! Эмоции еще не остыли и считаю важно показывать подобные ситуации, для веры людей в людей. Сегодня был очень сложный день, снимали документальный фильм, у нас была локация на причале, где я получил свою травму: красивый закат, эмоции от воспоминаний…. И тут я вижу как двое парней тянут парня, который вот-вот сделает свой последний вдох воздуха или воды и уйдет под воду. Я начинаю им кричать как правильно его транспортировать до берега ( спасению я научился на дайвинге); они слушают меня и выполняют все действия, но сил у них у самих не осталось. Кричу всем не причале, чтобы тоже прыгали и спасали, но многие и не умеют плавать, боятся. Снимаю одежду и прыгаю к ним, начинаем тащить его к берегу по очереди и контролирую уже всю ситуацию из воды. Задерживаю дыхание, обхватываю утопающего, чтобы его голова была на поверхности и он дышал, потом беру его по методике и тащу до берега. Вижу в дали катер, кричу на помощь и показываю специальный знак. Вытащили, спасли, парни оказывается уже долго его спасали и у одного уже начались судороги, мог быть и еще один утопающий. Скорая приехала в течении 10 минут! Все живы, здоровы, ребята большие молодцы, что ценою собственного здоровья героически спасали человека!!! Такая вот история, когда-то я на этом причале 13 лет назад ������������ полз по дну и повторял фразу «я буду жить, я буду жить», а сегодня спасал там же человека!
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