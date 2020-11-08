В Краснодаре произошел крупный пожар в тире стрелкового клуба возле Затона
Днем 8 ноября в Краснодаре загорелось здание краевого стрелкового клуба
В 11:47 в МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Береговой. Горела одноэтажная постройка, огонь охватил территорию около 700 кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг.
Ликвидацией пожара занимались 53 спасателя и 17 единиц техники. В 12:50 они локализовали огонь, к тому времени площадь возгорания достигла 900 кв. метров. К 13:12 было ликвидировано открытое горение.
Читайте также:
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на месте происшествия работают оперативная группа, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Пожар произошел в Краснодарском краевом стрелково-спортивном клубе — в здании с тирами.
«У нас горит один тир, пожарные тушат. Угрозы людям и [соседним] зданиям нет», — рассказал ТАСС начальник Краснодарского краевого стрелково-спортивного клуба Александр Зернов.
Как писали Юга.ру, год назад возле Затона произошел еще один пожар — в августе на улице Береговой сгорел скейт-парк.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Статьи ПартнерскийОпыт и вдохновение
Как работает проект «Наставничество» и зачем он нужен бизнесменам