В Краснодаре произошел крупный пожар в тире стрелкового клуба возле Затона

Краснодарский край

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Днем 8 ноября в Краснодаре загорелось здание краевого стрелкового клуба

В 11:47 в МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Береговой. Горела одноэтажная постройка, огонь охватил территорию около 700 кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг. 

Ликвидацией пожара занимались 53 спасателя и 17 единиц техники. В 12:50 они локализовали огонь, к тому времени площадь возгорания достигла 900 кв. метров. К 13:12 было ликвидировано открытое горение. 

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на месте происшествия работают оперативная группа, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, специалисты испытательной пожарной лаборатории.  

Пожар произошел в Краснодарском краевом стрелково-спортивном клубе — в здании с тирами.

«У нас горит один тир, пожарные тушат. Угрозы людям и [соседним] зданиям нет», — рассказал ТАСС начальник Краснодарского краевого стрелково-спортивного клуба Александр Зернов.

Как писали Юга.ру, год назад возле Затона произошел еще один пожар — в августе на улице Береговой сгорел скейт-парк.

Краснодар МЧС Пожары Стрельба

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