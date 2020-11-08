В Сочи сгорел дом площадью 300 кв. метров

Краснодарский край

Распечатать

В Лазаревском районе Сочи ранним утром 8 ноября произошел пожар в жилом доме

Сообщение о возгорании на улице Алексеевской поступило диспетчеру МЧС в 4:45. Спустя 20 минут на место происшествия прибыли первые пожарные и установили, что горит частный дом, пламя охватило территорию площадью 300 кв. метров.

Читайте также:

Ликвидацией пожара занимались 20 спасателей и 6 спецмашин, к 6:00 им удалось потушить огонь.

С места происшествия эвакуировали пятерых человек. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в конце октября в Сочи сгорел частный дом на 100 кв. метрах, из пожара спасли трех человек. Днем ранее на курорте загорелся лес напротив аэропорта.

Пожары Сочи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В ковид-госпиталях Кубани скончались пять пациентов
На Кубани вновь обновился максимум суточного прироста зараженных COVID-19
В Сочи сгорел дом площадью 300 кв. метров
В Краснодаре составили три протокола на пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок
Под Новороссийском Mercedes столкнулся с «Газелью», есть пострадавшие
В Краснодаре проверили бар «Руки вверх», который нарушает антикоронавирусные правила, и составили протокол. Это никак не отразилось на работе заведения

Лента новостей

Статьи

Киновыходные

Мини-сериал «Неортодоксальная» и 9 фильмов, в которых бреются наголо

Статьи Партнерский

Опыт и вдохновение

Как работает проект «Наставничество» и зачем он нужен бизнесменам

Статьи

Забытая революция

Как в СССР и России отмечали юбилеи Красного Октября

Реклама на портале