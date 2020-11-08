В Сочи сгорел дом площадью 300 кв. метров

Как писали Юга.ру, в конце октября в Сочи сгорел частный дом на 100 кв. метрах, из пожара спасли трех человек. Днем ранее на курорте загорелся лес напротив аэропорта.

С места происшествия эвакуировали пятерых человек. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Алексеевской поступило диспетчеру МЧС в 4:45. Спустя 20 минут на место происшествия прибыли первые пожарные и установили, что горит частный дом, пламя охватило территорию площадью 300 кв. метров.

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