В Сочи сгорел дом площадью 300 кв. метров
В Лазаревском районе Сочи ранним утром 8 ноября произошел пожар в жилом доме
Сообщение о возгорании на улице Алексеевской поступило диспетчеру МЧС в 4:45. Спустя 20 минут на место происшествия прибыли первые пожарные и установили, что горит частный дом, пламя охватило территорию площадью 300 кв. метров.
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Ликвидацией пожара занимались 20 спасателей и 6 спецмашин, к 6:00 им удалось потушить огонь.
С места происшествия эвакуировали пятерых человек. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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