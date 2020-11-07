Под Новороссийском Mercedes столкнулся с «Газелью», есть пострадавшие

Краснодарский край

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Днем 7 ноября в районе Новороссийска произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Днем в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили о ДТП под Анапой и опубликовали видео, снятое очевидцами.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла 7 ноября в 14:15 на автодороге Новороссийск — Керчь.

21-летний водитель Mercedes ехал со стороны поселка Верхнебаканского в сторону Натухаевской, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель».  В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции Кубани напомнили водителям о недопустимости грубых нарушений ПДД, таких как выезд на полосу встречного движения.

Ранее Юга.ру писали, что утром 1 октября в Краснодаре троллейбус столкнулся с «Газелью», пострадали оба водителя. Также в начале прошлого месяца в Сочи «Газель» загорелась после ДТП с грузовиком, а через две недели на курорте машина врезалась в «Газель» и влетела в шумоотражающий экран.

Автомобили ГИБДД ДТП Новороссийск

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