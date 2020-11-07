Под Новороссийском Mercedes столкнулся с «Газелью», есть пострадавшие

Днем 7 ноября в районе Новороссийска произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Днем в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили о ДТП под Анапой и опубликовали видео, снятое очевидцами. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла 7 ноября в 14:15 на автодороге Новороссийск — Керчь. 21-летний водитель Mercedes ехал со стороны поселка Верхнебаканского в сторону Натухаевской, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель». В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции Кубани напомнили водителям о недопустимости грубых нарушений ПДД, таких как выезд на полосу встречного движения.