Под Новороссийском Mercedes столкнулся с «Газелью», есть пострадавшие
Днем 7 ноября в районе Новороссийска произошло ДТП, в котором пострадали два человека
Днем в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили о ДТП под Анапой и опубликовали видео, снятое очевидцами.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла 7 ноября в 14:15 на автодороге Новороссийск — Керчь.
21-летний водитель Mercedes ехал со стороны поселка Верхнебаканского в сторону Натухаевской, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель». В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
В Госавтоинспекции Кубани напомнили водителям о недопустимости грубых нарушений ПДД, таких как выезд на полосу встречного движения.
Ранее Юга.ру писали, что утром 1 октября в Краснодаре троллейбус столкнулся с «Газелью», пострадали оба водителя. Также в начале прошлого месяца в Сочи «Газель» загорелась после ДТП с грузовиком, а через две недели на курорте машина врезалась в «Газель» и влетела в шумоотражающий экран.
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