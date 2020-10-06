В Сочи «Газель» загорелась после ДТП с грузовиком
В Хостинском районе Сочи 6 октября произошло ДТП с грузовиком и «Газелью»
Авария случилась около 11:00 на дублере Курортного проспекта, видео ДТП разместили в соцсетях. На кадрах видно, что грузовик резко сдал вправо и врезался в «Газель», которая была припаркована на обочине.
По предварительным данным, водитель грузовика нарушил безопасный боковой интервал. После столкновения «Газель» загорелась. В результате ее водитель пострадал, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по городу Сочи Евгений Кривоконев.
Как писали Юга.ру, в Сочи машина упала с обрыва, один человек погиб.
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