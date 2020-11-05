«Не доводите до греха». Первышов рассказал об ужесточении коронавирусных мер в Краснодаре

Краснодарский край

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5 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе

Как писали Юга.ру, 5 ноября краевые власти провели заседание оперштаба по вопросам распространения COVID-19. Руководство региона заверило, что карантин не будет введен, но при этом усилится контроль за выполнением антикоронавирусных мер.

В этот же день ситуацию с инфекцией прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов:

«Ситуация с COVID-19 серьезная. В Краснодарском крае третью неделю по 130 и более заразившихся в сутки, в Краснодаре — почти каждый день около 40».

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Глава города отметил, что необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, носить маски и другие средства защиты органов дыхания в общественном транспорте, магазинах и местах массового скопления людей. Первышов добавил, что болел коронавирусом и поэтому никому не советует «оказаться на койке с этим диагнозом».

Также глава города коснулся работы ночных клубов и заведений общепита, соблюдения запрета на проведение дискотек и концертов.

«Обращаюсь к их владельцам: не доводите до греха, не превращайте свои заведения в очаги распространения опасной инфекции. Наказанием за нарушения будет прекращение работы сроком до трех месяцев. Здесь спрос будет максимально строгий», — отметил он.

Евгений Первышов Коронавирус Краснодар

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