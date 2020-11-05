Как писали Юга.ру, 5 ноября краевые власти провели заседание оперштаба по вопросам распространения COVID-19. Руководство региона заверило, что карантин не будет введен, но при этом усилится контроль за выполнением антикоронавирусных мер.

В этот же день ситуацию с инфекцией прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов:

«Ситуация с COVID-19 серьезная. В Краснодарском крае третью неделю по 130 и более заразившихся в сутки, в Краснодаре — почти каждый день около 40».