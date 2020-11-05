На Кубани зафиксировали еще 137 случаев коронавируса и 6 летальных исходов

В Краснодарском крае к 5 ноября COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 65 человек, за все время умерли 453 инфицированных

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 19 тыс. 404 человек во всех регионах страны. Только 25,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Всего к 5 ноября в России COVID-19 обнаружили у 1 млн 712 тыс. 858 человек . За весь период скончались 29 тыс. 509 инфицированных россиян, в том числе 292 — за минувшие сутки. При этом 1 млн 279 тыс. 169 пациентов ковид-госпиталей были выписаны с выздоровлением (+12 тыс. 238 за сутки).

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистировали в Москве — 5 тыс. 255, Санкт-Петербурге — 1 тыс. 93 и Московской области — 588.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым заболевшим следующая: Ростовская область — 311, Ставропольский край — 208, Краснодарский край — 137 , Дагестан — 86, Кабардино-Балкария — 84, Карачаево-Черкесия — 83, Севастополь — 81, Адыгея — 70, Северная Осетия — 69, Ингушетия — 61, Чечня — 23.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 137 новых случаев COVID-19 зафиксировали в 24 муниципалитетах региона. Среди заболевших 79 женщин и 58 мужчин в возрасте до 84 лет. В том числе коронавирус диагностировали у шести детей, младшему из которых 6 лет, а старшему — 17.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитам Кубани: в Краснодаре — 39;

в Горячем Ключе — 11;

в Тихорецком районе — 8;

в Сочи, Анапе, Белореченском, Кущевском, Лабинском, Усть-Лабинском районах — по 6;

в Туапсинском, Выселковском, Северском, Староминском районах — по 5;

в Динском и Приморско-Ахтарском районах — по 4;

в Ейском и Павловском районах — по 3;

в Апшеронском и Крымском районах — по 2;

в Геленджике, Курганинском, Мостовском, Славянском и Щербиновском районах — по 1.

За период пандемии COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 65 кубанцев, в том числе у 1 тыс. 575 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 318,3 случаев на 100 тыс. населения края. Как сообщили в региональном минздраве, 11 тыс. 876 пациентов выздоровели (+30 за сутки), однако 453 человека спасти не удалось (за минувшие сутки на Кубани умерли еще шесть инфицированных) . Еще 33 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо — подключены к ЭКМО.