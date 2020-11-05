На Кубани зафиксировали еще 137 случаев коронавируса и 6 летальных исходов

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае к 5 ноября COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 65 человек, за все время умерли 453 инфицированных

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 19 тыс. 404 человек во всех регионах страны. Только 25,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Всего к 5 ноября в России COVID-19 обнаружили у 1 млн 712 тыс. 858 человек.

За весь период скончались 29 тыс. 509 инфицированных россиян, в том числе 292 — за минувшие сутки. При этом 1 млн 279 тыс. 169 пациентов ковид-госпиталей были выписаны с выздоровлением (+12 тыс. 238 за сутки).

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистировали в Москве — 5 тыс. 255, Санкт-Петербурге — 1 тыс. 93 и Московской области — 588.

Читайте также:

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым заболевшим следующая: Ростовская область — 311, Ставропольский край — 208, Краснодарский край — 137, Дагестан — 86, Кабардино-Балкария — 84, Карачаево-Черкесия — 83, Севастополь — 81, Адыгея — 70, Северная Осетия — 69, Ингушетия — 61, Чечня — 23.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 137 новых случаев COVID-19 зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Среди заболевших 79 женщин и 58 мужчин в возрасте до 84 лет. В том числе коронавирус диагностировали у шести детей, младшему из которых 6 лет, а старшему — 17.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитам Кубани:

  • в Краснодаре — 39;
  • в Горячем Ключе — 11;
  • в Тихорецком районе — 8;
  • в Сочи, Анапе, Белореченском, Кущевском, Лабинском, Усть-Лабинском районах — по 6;
  • в Туапсинском, Выселковском, Северском, Староминском районах — по 5;
  • в Динском и Приморско-Ахтарском районах — по 4;
  • в Ейском и Павловском районах — по 3;
  • в Апшеронском и Крымском районах — по 2;
  • в Геленджике, Курганинском, Мостовском, Славянском и Щербиновском районах — по 1.

За период пандемии COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 65 кубанцев, в том числе у 1 тыс. 575 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 318,3 случаев на 100 тыс. населения края.

Как сообщили в региональном минздраве, 11 тыс. 876 пациентов выздоровели (+30 за сутки), однако 453 человека спасти не удалось (за минувшие сутки на Кубани умерли еще шесть инфицированных). Еще 33 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо — подключены к ЭКМО.

Читайте также:

К 5 ноября 74 тыс. 264 жителя Кубани обратились к медикам с подозрением на коронавирус. Из них 5 тыс. 22 человека с неподтвержденным диагнозом лечатся в стационарах, а 7 тыс. 3 кубанца наблюдаются в поликлиниках.

В общей сложности в лабораториях Краснодарского края провели 1 млн 446 тыс. 208 исследований на COVID-19, из них 9 тыс. 211 — за последние сутки.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани зафиксировали еще 137 случаев коронавируса и 6 летальных исходов
Житель Курганинского района, который до смерти избил 4-летнюю падчерицу, получил 23 года колонии строгого режима
В Адыгее спели «Катюшу» на адыгейском языке
В Сочи столкнулись спорткары McLaren и Ferrari общей стоимостью около 30 млн рублей
Гол игрока ФК «Краснодара» Шапи в ворота «Севильи» вошел в список лучших в туре ЛЧ
В Краснодаре водитель сбил 10-летнего мальчика, он умер по пути в больницу

Лента новостей

Статьи

Забытая революция

Как в СССР и России отмечали юбилеи Красного Октября

Статьи

Сбросить лишнее

Опыт участия в спортивном онлайн‑марафоне

Статьи

Знаете ли вы, какой сегодня праздник?

Тест для настоящих россиян

Реклама на портале